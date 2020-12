William e Kate Middleton: i “non” auguri alla nazione nel messaggio di Natale

William e Kate Middleton hanno pubblicato un messaggio particolare sul loro profilo ufficiale su Instagram per le feste natalizie

Grande protagonista di questo 2020 sicuramente è stata la coppia reale formata dal principe William e la consorte Kate Middleton. Sempre più calati nel ruolo di futuri sovrani, non si sono tirati indietro di fronte alla necessità di far sentire la concreta presenza della monarchia anche nelle situazioni più delicate venutesi a creare a causa della pandemia da Coronavirus.

Il principe William in prima persona ha toccato con mano cosa voglia dire affrontare il Covid. E’ trapelato, infatti, che sia risultato positivo ad aprile in un momento contemporaneo a suo padre, il Principe Carlo. Il secondo in linea di successione al trono inglese ha tenuto la sua diagnosi privata per evitare di allarmare la nazione.

È stato curato da medici di Kensington Palace e ha seguito le linee guida del governo isolandosi nella casa di famiglia di Anmer Hall, nel Norfolk.

I duchi di Cambridge hanno adempiuto ai loro doveri sia fisicamente, sia da remoto, facendo visita ad ospedali, sollevato il morale di pazienti, bambini ed operatori sanitari, reso omaggio alle persone scomparse.

William e Kate: “I nostri non saranno degli auguri”

William e Kate hanno rilasciato nelle scorse ore un messaggio sul loro profilo ufficiale si Instagram (Kensington Royal) in occasione delle festività natalizie. Le loro però non sono le classiche parole che sanno di sdolcinatezza e buoni sentimenti; sono state a tratti crude, prive di qualsiasi tipo d’ipocrisia. Anche per questo motivo non fanno mietere consensi fra il popolo, per la loro vicinanza emotiva verso tutti quanti. “Questo Natale i nostri pensieri sono coloro che lo stanno trascorrendo da soli, per chi è afflitto dal dolore per la perdita di una persona cara, per quelli di voi che sono in prima linea e che, in qualche modo, stanno raccogliendo l’energia per mettere le proprie vite in pausa, assumendosi il rischio di prendersi cura del resto di noi” – scrivono.

William e Kate non sentono proprio di voler fare gli auguri: “Augurarvi un buon Natale non ci sembra giusto quest’anno, quindi desideriamo invece un 2021 migliore” – concludono. Inseriscono poi una serie di contatti da interpellare in caso di necessità per chi si trova nel Regno Unito.

Ci piace pensare che l’atteggiamento solidale di William, supportato da Kate, sia l’eredità lasciata dall’esempio di Lady Diana che, come ricordiamo, di fronte a situazioni d’emergenza come quella che stiamo vivendo, non si sarebbe mai tirata indietro.