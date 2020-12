Zaira Nara: chi è, cosa fa e com’è la sorella di Wanda Nara

Chi è Zaira Nara? La bellissima sorella della nota Wanda Nara non è molto conosciuta in Italia, scopriamo qualcosa in più su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴢ ᴀ ɪ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere bene Wanda Nara, showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi. Ospitate televisive, un account Instagram che vanta più di 7 milioni di followers e nel quale mostra con fierezza le sue forme e la sua bellezza e una forte personalità in grado di far parlare di sé. Quello che forse non tutti sanno è che Wanda ha una sorella, di nome Zaira, che ha già intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. Condivide quindi le passioni e la carriera della sorella, oltre che la sua bellezza estetica. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

LEGGI ANCHE -> Che fine ha fatto il bambino di Mamma ho perso l’aereo? Oggi non lo riconoscereste mai

Zaira Nara, com’è e cosa fa la sorella di Wanda Nara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴢ ᴀ ɪ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

LEGGI ANCHE -> Era la bambina di L’amore non va in vacanza: oggi ha un figlio e un’anima punk

Classe 1988, Zaira Nara è stata ingaggiata come modella fin da giovanissima. Eletta tra le donne più sexy del mondo, la giovane con il passare degli anni decise di non volersi però solo focalizzare sul mondo della moda. Ha infatti intrapreso anche la strada del mondo dello spettacolo nel quale si è immersa. In particolare ha avuto modo di fare esperienza come conduttrice nella televisione spagnola e come attrice, interpretando diversi ruoli in spettacoli teatrali.

Nel suo profilo Instagram, che vanta quasi 4 milioni di followers, non mancano gli scatti insieme alla sorella Wanda così come quelli che la ritraggono insieme alla sua famiglia. È legata sentimentale a Jakob Von Plessen da ormai cinque anni e insieme hanno avuto due splendidi figli. Proprio loro sono spesso i protagonisti delle foto pubblicate, oltre che a scatti posati nei quali Zaira mostra tutta la sua straordinaria bellezza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴢ ᴀ ɪ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

Nonostante abbia un grosso seguito online non ha avuto ancora modo di farsi conoscere bene dal pubblico italiano. Non è detto che non ci riuscirà.