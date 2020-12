Allerta alimentare, ritirati 4 nuovi prodotti per ossido di etilene

Il Ministero ha ritirato 4 nuovi prodotti per presenza di ossido di etilene oltre i limiti. Vediamo quali sono quelli interessati stavolta

Nuova allerta del Ministero della Salute insieme alla Guardia di Finanza. Sono stati ritirati nelle ultime ore altri 4 prodotti da forno per la presenza di ossido di etilene nei semi di sesami inseriti nelle preparazioni. Come già ricordato in precedenza, il quantitativo di etilene alimentare non dovrebbe superare mai i 0,5 mg per chilo, mentre quello giunto dall’India è abbondantemente oltre le normative europee.

Vediamo i prodotti interessati al fermo:

Panino Kutscher venduto in confezioni da 40 pezzi per 80 grammi. Lotto con data di scadenza 25/02/2021 e 24/03/2021. Marchio del prodotto Edna international GMBH, sede dello stabilimento Zusmarshausen (Germania).

venduto in confezioni da 40 pezzi per 80 grammi. Lotto con data di scadenza 25/02/2021 e 24/03/2021. Marchio del prodotto Edna international GMBH, sede dello stabilimento Zusmarshausen (Germania). Una confezione assortita di 35 panini 5 varietà, data di scadenza 13/12/2020 – 16/12/2020 – 01/01/2021. Marchio del prodotto Edna international GMBH, sede dello stabilimento Zusmarshausen (Germania).

Gli altri due prodotti richiamati dal Ministero, i dettagli

Gran Rustico , venduto in unità da 20 grammi, lotto con scadenza il 20/05/2021. Ragione sociale dell’OSA e nome del produttore Panificio Marinetto Daniele, sito in via Porto Menai, 7/9 Mira (Venezia).

, venduto in unità da 20 grammi, lotto con scadenza il 20/05/2021. Ragione sociale dell’OSA e nome del produttore Panificio Marinetto Daniele, sito in via Porto Menai, 7/9 Mira (Venezia). Semi essiccati di sesamo nero, venduto in vasetti da 25 kg, 5 kg, 500 g e 230 g. Lotto A2000019, scadenza gennaio 2022. Marchio del prodotto Michelotti&Zei Srl, sede dello stabilimento via Francesca, 1559 Larciano.

Solo due giorni fa invece sempre il Ministero ha richiamato anche un prodotto per neonati a causa dell’allergene soia non dichiarato in etichetta:

Crema di mais, riso e tapioca vendita in unità da 220 grammi, lotto DG e con scadenza segnalata al 03/01/2022. Il Marchio del prodotto è Primi Anni Selex, ragione sociale dell’OSA Selex Spa, nome del produttore Gittis Naturprodukte GMBH&Co KG, sito in Halleiner Landerstrasse 3 – 5412 Puch, Austria.

L’allergia alla soia si manifesta prevalentemente nei neonati e nei bambini; circa lo 0,4% dei più giovani è allergico ai semi di questo legume.