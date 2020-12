Ambra Lombardo: lo scatto osé vestita da babbo natalina – FOTO

La modella Ambra Lombardo opta per un travestimento ardito e seducente, una babbo natalina come non l’avete mai vista.

La trentaquattrenne modella di origini sicialiane, Ambra Lombardo, si è recentemente traferita a Milano. Nata nella città di Ragusa e sotto il segno del Capricorno, Ambra è principalmente conosciuta dagli italiani per la sua brevissima partecipazione al Grande Fratello 2016 e per il secondo posto conquistato come Miss Italia nel 2004. Prima di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, la ragazza ha sempre dimostrato la sua passione per l’arte, ed iscrivendosi alla facoltà di Scienze dei Beni Culturali è diventata in seguito professoressa. Per questo Natale, però, la bella sicialiana ha sfoderato un’esilarante sorpresa.

Leggi anche —>>> Ambra Lombardo, curve in primo piano allo specchio: da infarto – FOTO

Ambra Lombardo: un malizioso “merry Christmas”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Potrebbe interessarti anche —>>> Ambra Lombardo, bellezza strabiliante | Uno spettacolo – FOTO

L’insolito scatto di Ambra nei panni di una sensuale babbo natalina è apparso sul suo profilo Instagram precisamente un giorno fa. La modella ed insegnante appare dando le spalle alla telecamera, per poi girarsi improvvisamente verso di essa ed iniviare un bacio, molto scenico e probabilmente indirizzato ad i suoi fan. Indosso ha soltanto la giacca “rubata” a Babbo Natale che sembra vestirle come un abito.

Pare che l’indossatrice del costume si sia calata nella parte a tal punto da crederci veramente. Infatti, nella didascalia al post, Ambra aggiungerà poi ironicamente: “E per ieri notte ho dato…😂🎅🎄“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Nulla da aggiungere in merito, ha fatto il suo dovere e pare che si senta incredibilmente soddisfatta per questo. I suoi follower hanno apparovato la sua iniziativa colmandola di commenti positvi sul suo aspetto e sull’idea vagamente maliziosa. Quale travestimento sceglierà in futuro? Per scoprirlo bisognerà attendere il suo prossimo esperimento fotografico.