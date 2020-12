Anna Tatangelo, l’ultima FOTO è da sballo: fuori tutto, anche l’ombelico

Anna Tatangelo sempre più incantevole sui social: la cantante ha pubblicato un paio di fotografie da applausi su Instagram.

Anna Tatangelo è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico. La nativa di Sora è anche una delle regine di Instagram: il suo account vanta ben 1,7 milioni di follower. La 33enne ha vissuto un 2020 alquanto movimentato: dopo la rottura con il marito Gigi D’Alessio, Anna ha stravolto il suo look trasformando in primis i suoi capelli e il suo stile. Come se non bastasse, la classe 1987 ha provato altri generi musicali lanciando insieme a Geolier ‘Guapo’. La Tatangelo, inoltre, è stata uno dei volti (nel ruolo di giudice) di ‘All Together Now’: il programma targato Mediaset è stato un successone.

Anna, in ogni modo, continua a far impazzire i suoi innumerevoli fan postando scatti esagerati in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico incredibile. La cantante, poco fa, ha postato un paio di fotografie da applausi.

Anna Tatangelo, la magliettina è troppo corta: fisico spaziale

Anna ha condiviso due scatti stratosferici su Instagram. La magliettina bianca è estremamente corta e mette in risalto il suo fisico mostruoso. L’addome della cantante è semplicemente da applausi. Il suo lato A da capogiro manda in estasi i fan. La bellezza del suo viso è semplicemente straordinaria: ogni sua foto diventa sempre uno spettacolo sensuale.

Gli scatti hanno già superato la soglia dei 10mila cuoricini in appena 5 minuti. Gli utenti stanno commentando con euforia, rilasciando complimenti e parole di apprezzamento. “Sei la più bella di tutti”, “Anna sei stupenda”, “Strepitosa”, “Sei il top”, si legge tra i commenti.

Anna, la scorsa settimana, ha mandato il web in tilt postando uno scatto in cui era praticamente nuda.