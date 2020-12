Antonella Clerici versione pink, labbra bellissime: una bocca da infarto – FOTO

Antonella Clerici ha condiviso una foto sul suo profilo social in cui mostra ai suoi tantissimi fan la bellezza di un mondo in rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici attraverso il suo profilo Instagram si conferma come una dei personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico. La simpatica conduttrice Rai ha infatti pubblicato una foto in cui si contraddistingue per il suo sorriso smagliante. Antonella ha scelto per lo scatto di indossare un abbigliamento completamente rosa. Oltre ad un caldo e comodo piumino color confetto che copre un maglione nero a collo alto la conduttrice si caratterizza per un morbido cappello perfettamente abbinato. I lunghi e ondulati capelli biondi le ricadono sulle spalle e incorniciano il viso sorridente reso ammaliante dalla scelta di un rossetto rigorosamente rosa. Un modo questo scelto dalla simpatica Antonella per augurare ai suoi tantissimi follower una buona serata, ovviamente in rosa.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis, il VIDEO mentre si allena fa saltare dalla sedia, che bomba

Antonella Clerici e il dolce ricordo con Enrico Mentana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

LEGGI ANCHE -> Alessia Fabiani in rosso natalizio, le gambe incrociate: infarto garantito FOTO

Durante la fortunata trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici ospite d’eccezione è stato il direttore del tg di La7 Enrico Mentana. Durante il programma la padrona di casa si è lasciata andare ad un dolce ricordo che vede come protagonista il celebre giornalista. Antonella ha raccontato di quando giovanissima, appena 28enne, si era da poco trasferita a Roma per collaborare con Mentana al Tg2. Antonella ha rivelato che l’allora giovane giornalista Rai era così gentile da andare ogni giorno a prenderla in motorino per accompagnarla a lavoro. Un siparietto davvero tenero che racconta di un’unione privata e professionale nata ormai tanti anni fa e che ha visto poi la crescita di due tra i personaggi più conosciuti nel mondo dello spettacolo e del giornalismo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

“Se non ci fosse stato lui che all’epoca ha creduto in me – ha confessato la Clerici di fronte alle telecamere – oggi non sarei qui“.