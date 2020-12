Barbara D’Urso, lacrime di dolore dopo la scomparsa del fratello: “Manchi”

La conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso ha esternato tutta la commozione e il dolore per la scomparsa del “fratello”

Dal momento in cui è venuto a mancare uno dei personaggi più importanti del panorama degli artisti, Barbara D’Urso non è più la stessa. Era il punto di riferimento in assoluto per lei, con il quale ha condiviso una moltitudine di peripezie e sentimenti toccanti.

Non è la prima volta che “Carmelita” si emoziona così tanto di fronte alle telecamere. E’ capitato in occasione della morte di Diego Armando Maradona. A darne il triste annuncio in direta tv è stata proprio lei. Lo spirito partenopeo che abita in Barbara arde come il fuoco di un camino ed è per questo che ha deciso di “entrare” nella casa del diez e allieviare il cuore dei familiari.

Un gesto importante, commovente, come lo stesso riservato ad un “fratello” unico della tv italiana e che ora non c’è più

Barbara D’Urso, “i nostri migliori anni” tra abbracci e risate

Il giorno di Santo Stefano non sarà mai più come lo stesso. Lo ha annunciato la conduttrice di “Domenca Live”, Barbara D’Urso tra lacrime di commozione e dolore. Il sol pensiero di non avere più accanto a sè, un “fratello” della tv come lui, le lacera il cuore ogni istante.

Era fortemente legata da una profonda stima, dopo “Anni e anni…passati insieme, il 26 dell’ultimo mese dell’anno”. Provavano gli stessi sentimenti, l’uno per l’altra mentre si scambiavano baci e abbracci affettuosi.

L’artista in questione aveva solo 72 anni ed esercitava la professione di batterista del gruppo musicale più importante dell’epoca anni ’60-’70, i “Pooh”. Stefano D’Orazio era tutto per la D’Urso “ha visto crescere i miei figli” e “mi ha voluto come testimone delle sue nozze”. Queste le parole della presentatrice più glamour di Canale 5.

In occasione del primo 26 Dicembre senza di lui ha pensato di postare su Instagram, una foto ricordo “strappalacrime” che li vedeva abbracciati insieme, felici e affiatati