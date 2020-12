Beautiful, anticipazioni puntata 28 dicembre: la richiesta di Ridge

Beautiful, anticipazioni 28 dicembre: di ritorno alla Forrester Creations, Ridge fa una richiesta a Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Wyatt e Sally si sono confrontati riguardo alle loro vedute su Flo. Lo Spencer tiene ancora molto alla sua ex fidanzata e, nonostante la grande delusione, non riesce a non volerle bene. Sally dal canto suo è convinta che Flo farà di tutto per riconquistarlo e mette in guardia Wyatt dai suoi possibili sotterfugi. Nel frattempo in ospedale è in atto una vera e propria crisi familiare. Hope e Brooke non riescono ad accettare che sia proprio Flo la donatrice misteriosa di Katie e fanno di tutto per osteggiarla. Brooke affronta personalmente Shauna, additandola come la rovina della sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni 28 dicembre: Wyatt è colpito dal gesto di Flo

Dalle anticipazioni americane scopriamo che la tregua tra Brooke e Ridge non è destinata a durare. Tornati in ufficio i coniugi Forrester parleranno della spiacevole sorpresa ricevuta da Flo e del suo ruolo all’interno della famiglia. Brooke rimarrà sconvolta dall’apparente benevolenza di Ridge nei confronti della nipote e non potrà credere alle proprie orecchie quando il marito le farà una richiesta: perdonare la Fulton e riammetterla a tutti gli effetti all’interno della famiglia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che la notizia del “sacrificio” di Flo giungerà alle orecchie di Wyatt per mezzo di Liam. Sorpreso dal gesto di altruismo dell’ex fidanzata, lo Spencer si dirà sorpreso nel notare che il fratello non prova per la ragazza la minima riconoscenza.