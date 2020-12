La conduttrice Bianca Guaccero ha appena pubblicato nella sua pagina Instagram uno scatto che la vede in primo piano senza veli, un incanto

La bella Bianca Guaccero ritorna in tv e sui social molto più serena dopo lo scivolone avvenuto qualche settimana fa a proposito dell’episodio del carrello della spesa al supermercato, e trasmesso anche la vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Quell’intermezzo comico aveva innalzato un polverone mediatico da parte della stampa e dei telespettatori allibiti di vedere proposto nel programma una così misera immagine della donna. Bianca si è anche scusata pubblicamente “solo un siparietto su come fare la spesa in modo sexy dispensando semplici consigli”.

Lei però ha promesso che sarà la prima a mantenere alto l’onore di Detto Fatto e ad impedire che cose del genere si ripresentino ancora, seppur fatte senza malizia.

Bianca Guaccero, la foto in bianco e nero è stupenda

Bianca Guaccero parla pochissimo della sua vita privata, e tantomeno coinvolge la figlia Alice di 7 anni, nata dalla relazione con il regista Dario Acocella nel 2014. Lei ancora oggi porta nel cuore la separazione come un momento buio della sua vita di donna e madre.

Nessuna relazione importante per lei in questi anni, solo tanto amore verso la figlia che qualche volta intravvediamo nelle sue stories di Instagram, un gioiello prezioso che vuole custodire solo per lei e che preserva come di inestimabile valore.

Nello scatto appena pubblicato sulla sua pagina Instagram invece la vediamo in bianco e nero, primissimo piano per la conduttrice di Rai Due, un buongiorno ai fan che sa di speciale.

“Calma” scrive a margine dello scatto che la ritrae sopraffatta dai pensieri, sguardo intenso e un po’ malinconico. La pelle nuda della schiena di intravvede nel chiarore della luce offuscata. Stupenda.