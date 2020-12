Tragedia in Africa dove due Autobus sarebbero finiti in un corso d’acqua: a perdere la vita 38 persone ed a rimanerne ferite altre 20.

La polizia camerunense sta indagando su quanto accaduto lungo l’autostrada Bafoussam – Yaoundé. Un sinistro avrebbe, infatti, causato la morte di quasi 40 persone e condottone in ospedale altre 20. Secondo le fonti locali, nello specifico Actucameroun, però il bilancio sarebbe molto più elevato.

Tutto si sarebbe svolto nell’arco di pochi secondi dopo che un camion si sarebbe scontrato con un bus facendolo finire in un burrone dove scorre un fiumiciattolo. Probabilmente l’impatto avrebbe avuto luogo nel tentativo del mezzo pesante di superare quello di trasporto. Un altro bus sarebbe poi finito in acqua, nel tentativo di scansare l’orda di persone che si era radunata sul luogo dei fatti per vedere cosa fosse accaduto poco prima.

Morte 38 persone e 20, invece, trasportate in ospedale. Questo il tragico bilancio, fornito da Securoute agenzia che si occupa di sicurezza stradale in Camerun, di quanto accaduto lungo l’autostrada Yaounde-Foumban all’esito di un sinistro. Un bilancio che, però, secondo una fonte locale della redazione Actu Cameroun parrebbe ancor più grave: i deceduti sarebbero 50.

Il drammatico incidente si sarebbe verificato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2020, a Ndiki una località del comune di Ndikiniméki, nel dipartimento di Mbam-et-Inoubou. Secondo una fonte di Actu Cameroun, un autobus dell’agenzia Avenir Voyages diretto verso la capitale Yaoundé, con a bordo 70 persone sarebbe precipitato in un burrone.

Stando a quanto riferito dall’informatore del quotidiano locale, pare che un camion abbia effettuato un sorpasso azzardato entrando in collisione con l’autobus, spendendolo nel corso d’acqua. Pochi istanti dopo, sul luogo della tragedia si sarebbero radunate numerose persone le quali avevano quale intento quello di capire cosa fosse accaduto e cercare di prestare aiuto alle vittime. Improvvisamente un secondo bus della stessa compagnia, sempre proveniente da Foumban e diretto ad Yaoundé, per scansare la folla avrebbe tentato l’impossibile per non provocare morti e feriti. Manovre che hanno condotto anch’esso in acqua.

Intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso, i feriti sono stati trasportati in Ospedale, precisamente in quelli della capitale Yaounde. Il bilancio delle vittime, purtroppo, pare destinato ad aumentare.

Sul posto anche il Ministro dei Trasporti camerunense il quale ha chiesto che venga fatta luce sull’accaduto.