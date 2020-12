L’Eredità, il campione Cannoletta prossimamente con Alberto Angela? L’indiscrezione

Massimo Cannoletta ed Alberto Angela potrebbero condurre un programma insieme? Il grande sogno dei fan.

Alzi la mano chi ancora non ha sentito parlare di Massimo Cannoletta, campione de L’Eredità per sette volte consecutive. Come se tutto questo non fosse bastato a portarlo nell’Olimpo dei divulgatori culturali, il campione si è contraddistinto anche per la sua grande umiltà nel rinunciare al programma (sbagliando di proposito) ad un passo dai 300.000 euro.

Oggi voci di corridoio lo vogliono nuovamente in tv, questa volta al fianco di Alberto Angela. Ma quanto c’è di vero? Scopritelo con noi.

Leggi anche -> Marta de Il Paradiso delle Signore ha un passato a Miss Italia: com’era – FOTO

Massimo Cannoletta: “Alberto Angela è patrimonio dell’umanità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 28 dicembre: la richiesta di Ridge

Massimo Cannoletta è un grande estimatore di Alberto Angela, che a più riprese non ha perso occasione di elogiare. In una recente intervista, il campione ha definito Angela, insieme a suo padre Piero, “un vero e proprio patrimonio dell’Unesco”. Non sembrano dunque insensate le voci che lo vorrebbero al fianco del grande divulgatore in un nuovo, interessante progetto di stampo scientifico. Per quanto interessanti, tuttavia, queste rimangono appunto delle voci. Ad oggi non c’è alcuna certezza che i due abbiano mai interagito, né tantomeno che abbiano un progetto in cantiere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica)

Nel frattempo il campione de L’Eredità sogna di investire i soldi che ha guadagnato in un progetto lasciato a metà a causa del Covid. A dargli manforte sarà sicuramente il suo nuovo ed numerosissimo seguito digitale.