Carlo Conti, imbarazzo in studio: “Non posso più baciarti” ma non è la moglie

Carlo Conti ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ha confessato alla conduttrice di essere costretto a rinunciare a malincuore ad un suo bacio

Negli studi di Da noi a ruota libera Carlo Conti si è reso protagonista di un simpatico siparietto. L’amato conduttore, ospite di Francesca Fialdini ha scherzato con la padrona di casa sull’impossibilità di ripetere il bacio che i due si sono scambiati l’anno scorso. La battuta di Conti, legata alle imposizioni a cui a causa del Covid si è soggetti in questo periodo, ha creato nella Fialdini un leggero imbarazzo che non è sfuggito ai telespettatori. “Quest’anno non possiamo darci un bacio come abbiamo fatto nel 2019 – ha scherzato il presentatore – ma certamente nel 2021 riusciremo a rifarci“. Proprio le motivazioni che hanno impedito a Conti e alla Fialdini di scambiarsi questo fatidico bacio hanno inevitabilmente condotto il discorso verso temi decisamente più seri.

Carlo Conti e la sua esperienza con il Covid

Come ben sanno i tanti telespettatori che amano e seguono le trasmissioni di Carlo Conti, il celebre presentatore Rai nei mesi scorsi ha dovuto vivere la tremenda condizione di positività al Covid. Il contagio per fortuna nel caso di Conti si è manifestato in forma lieve. Nonostante questo però com’è immaginabile, il presentatore e la sua famiglia hanno vissuto ugualmente momenti di paura e preoccupazione. Dopo un breve periodo vissuto da asintomatico infatti le sue condizioni sono purtroppo peggiorate tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. “In quel momento – ha raccontato Conti – è nata una grande solidarietà con alcuni dei miei colleghi anch’essi contagiati.

In particolare il padrone di casa di Tale e Quale Show ha parlato, negli studi di Da noi a ruota libera, di una profonda intesa nata con Gerry Scotti. “Ogni giorno ci sentivamo e avevamo un confronto sulla nostra salute, siamo diventati fratelli di virus“.