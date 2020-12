Diletta Leotta continua a mandare in visibilio i suoi follower: la siciliana ha condiviso uno scatto in cui ha messo in mostra il suo corpo da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è sicuramente la giornalista più amata dal pubblico italiano. La nativa di Catania, dopo un lungo passato su Sky, è diventata uno dei maggiori volti di Dazn. La conduttrice ha conquistato il cuore dei suoi fan con la sua eccezionale bravura e con la sua bellezza stratosferica. Come se non bastasse, la siciliana è dotata di un fisico mostruoso e ama condividere sui social scatti sbalorditivi in cui mette in mostra le sue curve da capogiro.

Diletta, poco fa, ha mandato in estasi i fan condividendo una fotografia meravigliosa. La 29enne indossa una tutina da bagno strettissima e un top compresso che mette in risalto il suo seno pazzesco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno, follia pura: magliettina bagnata e senza reggiseno: si vede tutto – FOTO

Diletta Leotta, il top fatica a contenere il suo seno: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jasmine Carrisi senza freno, fondoschiena davanti all’obiettivo, che dirà Al Bano?

L’ultimo scatto condiviso da Diletta Leotta su Instagram è da cardiopalma. Il top fa fatica a contenere il suo seno prorompente, mentre il suo addome da paura non passa di certo inosservato. La giornalista è in posa su uno scoglio vulcanico.

“Vulcanica”, ha scritto la Leotta nella didascalia. Il post ha già raccolto 150mila cuoricini e numerosissimi commenti. La maggior parte degli utenti sta rilasciando parole di apprezzamento, ma non manca chi scherza sulle sue forme stratosferiche usando battute infelici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, qualche giorno fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo uno scatto in cui indossava un vestitino estremamente sexy che metteva in risalto il suo fenomenale décolleté e le sue favolose gambe.