Vuoi dimagrire dopo i pasti natalizi? Ecco 5 errori da non fare

I pasti natalizi ti hanno lasciato con qualche chilo in più e con la sensazione di gonfiore? Smaltirli è importante ma lo è ancor di più farlo con le dovute accortezze. Mai passare da un eccesso all’altro. Ecco i 5 errori da non commettere per perdere peso dopo i pranzi natalizi.

Il nostro corpo è una macchina abitudinaria e per questo è importante non passare mai da un eccesso all’altro, soprattutto quando si tratta di cibo.

Le festività natalizie ti avranno sicuramente messo a dura prova ed il gonfiore rimasto ne è la dimostrazione.

In ogni caso è comunque indispensabile, per la tua salute, procedere con un dimagrimento equilibrato e ben bilanciato.

Le decisioni drastiche e la fretta non sono delle buone alleate in casi come questi. Perciò, visto che le festività non sono ancora terminate, vediamo la soluzione migliore per il nostro fisico ed i 5 errori da evitare assolutamente per perdere peso dopo i pasti natalizi.

I 5 errori da non fare per perdere peso

Se i pranzi e le cene natalizie ti hanno lasciato con qualche chilo in più, puoi rimediare ma senza ricorrere a decisione drastiche. Non commettere questi 5 errori per la fretta di dover ritornare “alla normalità”.

Evita di modificare drasticamente la tua alimentazione. Non è assolutamente necessaria una variazione drastica nelle tue abitudini alimentari. Una strategia molto più efficace è quella di tornare al tuo stile alimentare precedente. I chili presi con dei pasti più abbondanti del solito, si elimineranno in pochissimo tempo. Se proprio vuoi accorciare i tempi, prova a togliere una piccola parte di calorie ogni giorno. Quindi, non eliminare ad esempio i carboidrati ma semplicemente riducili per qualche giorno.

Non convincerti che perderai peso solo facendo tantissima attività fisica. L’esercizio in casa o le lunghe passeggiate sono sicuramente un toccasana per la salute e ti aiuteranno a ritrovare la linea. Quest’ultime non possono però essere considerate una strategia a sé stante per perdere chili. Per ritrovare la linea devi innanzitutto ritornare ad un’ alimentazione sana ed equilibrata. Se fai attività sportiva tutti i giorni ma continui a mangiare lasagne e pandori, non risolverai il problema.

Non imbottirti di integratori per la dieta. Questo tipo di prodotti per la perdita di peso possono sicuramente aiutarti ad eliminare qualche chilo ma, solo facendoti bruciare più proteine dei muscoli invece che grasso. Di conseguenza quando smetterai di assumerli riprenderai più grasso che muscoli, ottenendo un risultato opposto a quello che più desideravi.

Non bere alcolici. Spesso si è convinti che sia solo il cibo a farci ingrassare ed a comportarci gonfiore. L’ alcol è invece un elemento che può davvero fare la differenza. Dopo i ricchi pasti natalizi con alcol annesso, sarebbe opportuno porre un freno. Cerca di inserire al suo posto maggior quantità di acqua, in modo da favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso ed eliminare tutte le tossine accumulate. Sbizzarrisciti anche con spremute di agrumi, tisane disintossicanti e frullati di frutta fresca. Fibre e vitamine non sono mai troppe.

Non assumere gradi quantità di surgelati. Che si tratti di vellutate o di minestrone, i surgelati contengono comunque quantità intingenti di conservanti e coloranti. Questi non ti faranno dimagrire, ma ingrassare. Se hai voglia di consumare grandi quantità di verdura, vai al mercato o nel tuo supermercato di fiducia e fai scorta di prodotti freschi. Preparara tu i tuoi piatti detox poiché solo in questo modo eliminerai le tossine, i liquidi e i grassi in eccesso.

Ritrovare la forma fisica dopo le festività natalizie è senz’altro importante. Si tratta però di un operazione da compiere in modo salutare e duraturo. Per questo, pianifica la tua perdita di peso in maniera graduale, senza commettere questi 5 comunissimi errori.