Eleonora Boi, bellezza acqua e sapone: toglie semplicemente il fiato FOTO

Eleonora Boi, bellezza acqua e sapone: toglie semplicemente il fiato. La giornalista sportiva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Diletta Leotta ha una degna rivale: stiamo parlando di Eleonora Boi, bellissima giornalista sportiva che sul web è già una star. Eleonora è nata a Cagliari nel 1986, dove ha frequentato l’Università nel 2012 in Scienze Politiche conseguita. Durante gli studi ha coltivato anche la passione per il mondo dello spettacolo, partecipando a Miss Italia. Il suo primo lavoro è stato su Emme 2, emittente radiofonica di Cagliari dove si occupava della rubrica “vivo low 2cost”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Eleonora Boi, la giornalista sportiva fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Successivamente è arrivato il trasferimento a Milano e l’assunzione a Sportitalia, dove si è fatto notare parlando soprattutto di calcio mercato. Dopo due anni di duro lavoro per Eleonora è arrivata la sua grande occasione: nel 2014 è stata scelta per entrare nella redazione di Premium Sport. Inizialmente è stata affidata ad Eleonora la postazione touch, dove commentava quello che accadeva sui social, mentre oggi è al timone di “You Premium”, il programma in onda su Premium Calcio tutte le domeniche pomeriggio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Su Instagram ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e che la riempiono di likes e di commenti.