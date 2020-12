Eleonora Incardona non smette di incantare sui social: la nota influencer manda tutti in estasi con un bikini esagerato.

Eleonora Incardona è sempre più seguita sui social network: il suo account Instagram vanta ben 460mila follower. La classe 1991 è diventata nota al grande pubblico per essere stata la cognatina di Diletta Leotta. La siciliana ama far impazzire i suoi ammiratori e pubblica costantemente sul web foto sbalorditive con il suo fisico mozzafiato in mostra.

La nota influencer, poco fa, ha decisamente esagerato: l’ultima foto è da sballo. La 28enne indossa un bikini bianco e trasparenze che valorizza le sue curve fantascientifiche. I fan, ogni qualvolta ammirano le sue foto, non possono non restare a bocca aperta.

Eleonora Incardona, bikini bianco e trasparente: che fisico!!

Eleonora, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un bikini bianco e trasparente che mette in risalto il suo fisico spaziale. Il suo lato A lascia semplicemente a bocca aperta tutti i suoi follower. Il suo seno prorompente è in bella mostra e manda i fan in visibilio. Il suo viso è decisamente incantevole come sempre.

“Completamente innamorata di questo tramonto“, ha scritto la ragazza nella didascalia. Il post ha già collezionato 19mila cuoricini e numerosissimi commenti. Davanti a cotanta bellezza, i fan non riescono a trattenere la propria euforia.

La Incardona sa come deliziare il suo pubblico e condivide spesso contenuti bollenti. La siciliana mise in rete qualche settimana fa un video pazzesco in cui piazzò il suo fondoschiena in bella mostra.