Eleonora Incardona: disorienta il costume fuori posto, é esplosiva – FOTO

La focosa ex cognatina di Diletta Leotta, Eleonora Incardona, fa girare la testa ai suoi fan: il suo è uno scatto esplosivo, attenzione al costume…

La ventottenne siciliana, Eleonora Incardona, è una manifesta esordiente nel mondo dello spettacolo. Celebre per lo più nel mondo del Gossip grazie alla sua relazione con Mirko Manola, il fratellastro della bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta, Eleonora posta quotidianamente sul sui suoi profili social degli scatti che la ritraggono mentre mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Leggi anche —>>> Eleonora Incardona. Le curve impetuose della (ex) cognata di Diletta Leotta – FOTO

Eleonora Incardona: attenzione al costume fiammante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Potrebbe interessarti anche —>>> Eleonora Incardona, la posa estrema che non ti fa respirare – FOTO

Immortalata in una posa che ricorda le bagnine della nota serie televisiva statunitense di Baywatch, l’infuencer originaria della provincia di Ragusa indossa un costume intero di colore rosso fiammante. Lo scatto è stato pubblicato sul suo Instagram nella giornata di ieri per prolungare i suoi speciali auguri di Natale.

Le festività sembrano essere un’occasione per mostrare il suo profilo migliore, attenzione però ad un dettaglio. Benedetta probabilmente emozionata nel trovarsi alle Maldive sembra non accorgersi della misura del suo costume che, non essendo del tutto aderente al suo corpo, scopre le sue forme prosperose leggermente più del dovuto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora è anche una sorprendente trainer, si abbandona ad allenamenti che sembrano farle bruciare non poche calorie. Certo la spiaggia paradisiaca alle sue spalle farebbe venir voglia di approfittare del tempo a disposizione per una lunga nuotata, piuttosto che in esercizi di tal genere. Ma questa è soltanto una questione di punti di vista.