Elisa Isoardi, sorpresa per Natale: “Il mio regalo più bello” FOTO

Elisa Isoardi, sorpresa per Natale: “Il mio regalo più bello”. La conduttrice quest’anno è stata molto sotto ai riflettori per la sua esperienza a Ballando con le Stelle

Elisa Isoardi è sicuramente una delle conduttrici più apprezzate da parte del pubblico italiano. Negli ultimi anni si è fatta conoscere per la sua conduzione a La Prova del Cuoco, accettando la sfida di sostituire Antonella Clerici che è sempre stata la stella del programma. Negli ultimi mesi, invece, ha partecipato alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un percorso che si è interrotto diverse volte: i due sono stati poi ripescati per la finale e si sono classificati quarti.

Elisa Isoardi e il regalo inaspettato per questo Natale: il lungo post su Instagram

Una bellissima esperienza dove ha avuto modo di farsi conoscere per il suo talento nella danza. C’è stato un particolare feeling tra lei e Raimondo Todaro, infatti in molti hanno pensato che ci fosse un flirt in corso tra di loro ma i due hanno sempre smentito categoricamente. Partecipare a questo programma, però, è stato comunque il momento più bello di questo anno così difficile per lei, e lo ha scritto proprio sul suo profilo di Instagram: “Grazie a Milly per il regalo più bello, è riuscita a trasmettermi la passione e la magia per questa disciplina“.

Pioggia di likes e di commenti per il post, tantissimi complimenti di persone che si sono affezionate a lei durante la sua partecipazione a questo programma.