Elisabetta Canalis, il VIDEO mentre si allena fa saltare dalla sedia, che bomba

Elisabetta Canalis ha appena pubblicato un video che fa salire la temperatura mentre si allena nella sua fantastica palestra privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La ex velina mora di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis ha appena condiviso un video mentre fa varie sessioni di allenamento per mantenere perfetto il suo fisico già stellare. In particolare Eli si allena per tenere in ottima forma due zone del corpo già ampiamente apprezzate dai suoi numerosissimi fan ovvero glutei e addominali. La bella Elisabetta si mostra nella palestra della sua casa americana mentre, probabilmente seguita da una personal trainer, si dedica a degli esercizi mirati. Il suo outfit è come sempre impeccabile anche quando si dedica a degli allenamenti, indossa infatti una tuta composta da un leggins grigio che avvolge le sue gambe tornite e una t-shirt nera. Il cappellino che la protegge dal freddo dell’inverno a stelle e strisce è perfettamente abbinato all’abbigliamento scelto. Ciò che lascia letteralmente senza fiato è la naturalezza con cui Elisabetta si dedica alla sua attività sportiva, a dimostrazione del fatto che dedicarsi allo sport fa parte delle sue attività quotidiane.

LEGGI ANCHE -> Alessia Fabiani in rosso natalizio, le gambe incrociate: infarto garantito FOTO

Elisabetta Canalis racconta il suo dramma durante le festività natalizie