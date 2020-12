Erica Piamonte si mostra in un nuovo post su Instagram in tutta la sua bellezza e sensualità, con una foto semplicemente wow!

Erica Piamonte è un’influencer, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello 16, che negli ultimi anni è stata protagonista dei giornali di gossip per il triangolo con Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La bellissima ex gieffina ha pubblicato da meno di un’ora una foto con un cappottino giallo, che domina la scena insieme alla sua profonda scollatura che i suoi followers non hanno fatto a meno di notare! Si fa fotografare con i capelli raccolti in una coda alta, che le mette ben in mostra il suo viso angelico truccato con un rossetto rosso e degli ombretti nude.

Erika e sua sua ribellione hanno imparato a convivere!

La meravigliosa ragazza immagine fiorentina si è sempre contraddistinta per il suo carattere ribelle e per la sua anima libera.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia confessa di rendersi conto di non essere la figlia perfetta che tutti vorrebbero, al contrario della sorella, e, per questo, molte volte non va d’accordo con i genitori.

Ha un profilo Instagram molto curato, con quasi 340.000 followers, ai quali mostra la sua vita, le sue esperienze, trucchi, vestiti e accessori che le aziende le mandano per ricevere pubblicità.

La Piamonte lavorava come commessa in un negozio Calzedonia della sua città, prima di entrare nel cuore del pubblico, che la fece arrivare fino all’ultima puntata del Reality.