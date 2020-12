Fabio Volo videomessaggio di pace a Fedez: “L’amore vince sempre”

Fabio Volo ha pubblicato un videomessaggio di pace dedicato a Fedez dopo lo scambio di battute per niente sereno tra i due

Dopo lo screzio avuto con Fedez, Fabio Volo ha risposto al rapper con un videomessaggio su Instagram. In questa atmosfera post natalizia è sembrato opportuno all’attore e scrittore rispondere al cantante, scrivendo come didascalia al suo video “L’amore vince sempre”. “Noi non abbiamo nulla di personale l’uno contro l’altro”, ha esordito Volo, che ha tenuto a precisare che non è arrabbiato con lui e di essere favorevole agli atti di beneficenza. Ricordiamo che lo scrittore aveva criticato il modo in cui Fedez aveva fatto appunto beneficenza, sottolineando che per lui andava fatta in silenzio. Fabio Volo ha affermato che molti gli hanno fatto notare che tra di loro c’è anche un problema di gap generazionale. E proprio su questo gli è venuta un’idea per dimostrare che coloro che hanno un punto di vista diverso non sono per forza due nemici.

LEGGI ANCHE -> Milly Carlucci svela alcuni particolari del programma Il cantante mascherato

L’idea di Fabio Volo dedicata a Fedez

LEGGI ANCHE -> Fedez criticato per Sanremo 2021, il rapper: La coerenza non è una virtù

“Trasformiamo questo odio in amore e facciamo una diretta Instagram”, con queste parole Fabio Volo ha parlato della sua idea per far pace con Fedez, sottolineando come non voglia invitarlo in radio, perché il suo scopo non è aumentare gli ascolti ma, andando live su Instagram, mezzo dove lui è meno forte del rapper. “Possiamo fare una diretta Instagram dove ci confrontiamo e mi parli delle tue opere di beneficenza, dove se sono d’accordo aderisco e parteciperò non solo con i soldi, ma con il tempo, l’attenzione e la divulgazione”. L’idea è quindi di fare una diretta Instagram, dove unire i follower di entrambi i personaggi per confrontarsi e creare qualcosa di utile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Volo (@volofabio)

“La palla è dalla tua parte“, conclude Volo. Ora i fan si staranno chiedendo se Fedez accetterà di fare questa diretta Instagram oppure no.