Il sogno di Cristian De Sica a pochi giorni dal suo compleanno

Cristian De Sica si appresta a tagliare il traguardo delle 70 candeline. In un’intervista a Repubblica l’attore fa un il bilancio della sua carriera ma non solo…

Mancano meno di 10 giorni al 70esimo compleanno di Cristian De Sica. Qualche mese fa l’attore aveva confessato di essere rimasto positivo al coronavirus. In un’intervista a Repubblica Cristian De Sica, parla del suo periodo difficile legato alla malattia e fa un bilancio della sua carriera ma non solo, rivela anche con quale regista vorrebbe recitare. L’attore infatti ha un sogno nel cassetto cioè quello di voler lavorare con Gabriele Salvatores. I due che hanno una grandissima affinità, hanno già lavorato insieme in quanto Cristian De Sica era nel cast del film di Salvatores, Comedians.

Come festeggerà Cristian De Sica i suoi 70 anni al tempo del Covid?

Un compleanno sicuramente diverso quello che Cristian De Sica passerà il 5 gennaio. I 70 anni dell’attore al tempo del covid, ma soprattutto in lockdown in quanto l’Italia proprio in quel giorno è considerata zona rossa. E allora De Sica proverà ad organizzare il 4, un pranzo ristretto con gli amici, Silvia e Brando. ‘I am in the mood for lovè’ di Barbra Streisand sarà questa la colonna sonora scelta da Cristian De Sica per festeggiare i suoi 70 anni.

Un periodo sicuramente nero per l’attore è stato quello legato al Covid-19. Sia lui che la moglie Silvia Verdone hanno contratto il virus ma senza fortunatamente conseguenze gravi. “Una leggera febbre fortunatamente e una fiacca tremenda”. – dice l’attore De Sica – “Ora sono sul set con Alessandro Siani con la favola per fine 2021 Chi ha incastrato Babbo Natale? e preparo la versione per Rai 1 del mio spettacolo Una serata tra amici, con un’orchestra sinfonica”.

Manca veramente pochissimo al nuovo anno e Cristian De Sica esprime un desiderio per il 2021, dopo il terribile anno appena trascorso. Ciò che chiede l’attore è soltanto un pò di tranquillità e la vicinanza e l’amore della sua famiglia e degli amici.