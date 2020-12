Ilary Blasi, arriva in regalo la borsetta di Chanel: il valore dell’oggetto

Lo scatto di Ilary Blasi testimonia il valore dell’incredibile borsetta firmata Chanel: il meraviglioso regalo di Natale alla moglie.

La conduttrice televisiva e showgirl romana, Ilary Blasi, è legata da tempo immemore allo storico ex numero 10 della Roma, Francesco Totti. Pare che in occasione delle festività natalizie la bellissima Ilary abbia ricevuto un regalo molto speciale e soprattutto incredibilmente dispendioso da parte del marito. Si tratta di una borsetta firmata dal marchio di alta moda Chanel, che la soubrette ha deciso di mostrare ai suoi fan attraverso uno scatto pubblicato sui social.

Ilary Blasi: la borsetta Chanel nei dettagli

Scorrendo le stories sul profilo Instagram dell’ex conduttrice del Grande Fratello Vip appare la fatidica borsetta. Nonostante l’espressione gioiosa di Ilary non traspaia in esse, si può immaginare senza troppa fatica. La showgirl infatti sembra quasi coccolarla con attenzione mentre il dono si trova ancora nella sua preziosa scatola.

L’elegante esemplare è dotato prettamente di due colorazioni: lo sfondo è in velluto nero mentre le decorazioni su di essa tendono al dorato. Soltanto piccoli dettagli sono stati scelti dal brand in argento. Questa pochette appare davvero come un ottimo regalo da trovare sotto il proprio albero di Natale, ma quanto sarà costata?

Per verificare la somma basta recarsi sul sito ufficiale del brand Chanel ed accostare il modello di Ilary con quelli presenti nell’ultima collezione. Secondo l’opinione di alcuni suoi fan, che hanno approfondito la questione del prezzo, sembrerebbe che la somma oscillerebbe intorno ai 5.000 fino ad arrivare ad un massimo di 6.000 euro.