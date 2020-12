Un manager italiano di 49 anni è deceduto domenica scorsa, a pochi giorni da Natale, in un terribile incidente stradale in Inghilterra.

In un drammatico incidente stradale, consumatosi domenica scorsa in Inghilterra, un manager italiano di 49 anni ha perso la vita. Stando a quanto ricostruito, la vittima si trovava a bordo della sua auto che, per cause ancora da chiarire con esattezza, si sarebbe schiantata con un’altra vettura alla guida della quale si trovava una donna di 70 anni. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al manager italiano e alla 70enne, entrambi deceduti per le ferite riportate. La drammatica notizia è stata comunicata ai familiari del 49enne nel giorno di Natale e adesso sarebbe stato avviato l’iter per riportare la salma nel nostro Paese.

Un manager italiano di 49 anni è deceduto domenica scorsa, 20 dicembre, in un terribile incidente avvenuto lungo la A47, tra Acle e Great Yarmouth, nei pressi di Norwich, in Inghilterra. La vittima è Mauro Samarani, originario di Sirmione, in provincia di Brescia, ma da anni trasferitosi per lavoro nel Regno Unito. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai media locali e dalla redazione di Brescia Today, il 49enne si trovava su una Volkswagen Passat che, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente contro una Opel Astra condotta da una donna di 70 anni.

Sul luogo dello schianto sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per le due persone coinvolte nell’incidente, entrambe decedute per via delle ferite e dei traumi riportati. I familiari del manager 49enne sono stati avvisati dalle autorità inglesi, come riporta Brescia Today, nel giorno di Natale ed hanno avviato le procedure per riportare la salma in Italia, dove verrà sepolta. L’iter non sarà del tutto semplice considerata la pandemia.

Sconvolta l’intera comunità del paese in provincia di Brescia che si è unita al dolore della famiglia di Samarani che si era trasferito in Inghilterra, dove lavorava come manager nella ristorazione e negli alberghi.