Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. La nativa di Cellino San Marco ha vissuto un 2020 da urlo: dopo aver fatto il suo debutto ufficiale con ‘Ego’, la ragazza è stata insieme al padre coach di ‘The Voice Senior’, il talent show dedicato agli ultrasessantenni.

Jasmine è amatissima dal pubblico italiano e vanta un profilo Instagram seguito da 88mila follower. La 19enne ama deliziare la sua platea con scatti incredibili in cui mette in mostra la sua straordinaria bellezza. La classe 2001, poco fa, ha pubblicato una foto in cui ha piazzato il suo fondoschiena davanti all’obiettivo.

Jasmine Carrisi ha probabilmente suscitato l’ira del padre pubblicando uno scatto provocante in cui ha piazzato il suo fondoschiena davanti all’obiettivo. La 19enne indossa un vestitino estremamente stretto che mette in risalto le sue forme. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante mentre la sua gamba in primo piano fa impazzire tutti.

Il post ha superato in appena 15 minuti i 1000 cuoricini. “Insomma…la bellezza”, “Queste foto sono stupende”, “Sei pazzesca”, “Meravigliosa”, si legge tra i commenti. Ogni singolo post della nativa di Cellino San Marco ottiene sempre un ottimo riscontro.

Jasmine, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social postando scatti in costume con le sue forme in bella mostra.