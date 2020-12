Loredana Lecciso, l’abbraccio con Al Bano scalda il cuore – FOTO

Loredana Lecciso nella sua pagina Instagram ha condiviso uno scatto con il compagno Al Bano, insieme sono davvero belli e scaldano il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Tra Carrisi e Loredana Lecciso c’è un rapporto d’amore che sconfina e supera ogni ostacolo. La conferma arriva da un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo dallo stesso Al Bano: “La mia compagna è straordinaria” a discapito di chi ancora lo vuole insieme alla ex moglie Romina Power.

Quindi niente più pettegolezzi su un possibile triangolo amoroso tra i tre, i fan devono mettersi il cuore in pace.

Loredana e Al Bano, quell’abbraccio che vale più di mille parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Anche se questo Natale è stato decisamente diverso dagli altri nessuna famiglia ha perso le speranze e si è raccolta vicino alle persone più care nei limiti delle disposizioni imposte dal Governo. La famiglia Carrisi ha festeggiato in Puglia la magia di Natale e lo testimoniano gli scatti che Loredana ha condiviso nella sua pagina Instagram.

La troviamo abbracciata al suo Al Bano, stretta al suo petto sorridente mentre lui, con fare burbero ma il sorriso in volto, aggredisce con la mano chi sta scattando la foto che li vede insieme. Probabilmente i due sono stati colti in un moment di intimità e il cantante ha reagito così per l’imbarazzo di essere colto in fallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana accompagna la foto ad alcuni hashtag, #love #instamoment #home #family, a testimonianza della serenità in cui stanno vivendo in questo momento dell’anno.