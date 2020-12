Ludovica Pagani, outfit sensazionale: il lato A scoperto è una meraviglia | FOTO

Ludovica Pagani incanta i followers di Instagram: l’abito monospalla regala una visione sensazionale, scoprendo il lato A della giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

“Esprimi un desiderio“, scrive Ludovica Pagani nella didascalia dell’ultimo post di Instagram. La giornalista sportiva, con aria assorta e pensierosa, condivide con i followers il suo outfit a dir poco sensazionale. L’abito monospalla, che scopre parzialmente il lato A, lascia intravedere il décolleté esplosivo. I capelli raccolti in un’acconciatura le conferiscono un tocco di innata eleganza.

I fan appaiono estasiati dallo scatto: “Sei stupenda Ludo” – scrive un utente, e qualcun altro rincara la dose – “La perfezione…“.

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani FOTO in famiglia ma scoppia la polemica

Ludovica Pagani: c’è del tenero con El Shaarawy?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani, vestitino striminzito: i suoi fans senza fiato FOTO

I giornali di gossip sembrano non parlare d’altro: stando ai rumors, ci sarebbe del tenero fra Ludovica Pagani ed il calciatore Stephan El Shaarawy. Giornalettismo ha fatto trapelare la notizia di un incontro intimo tra i due, verificatosi a Dubai. A quanto pare, i due si sarebbero dati appuntamento nel lussuoso hotel di Burj Al Arab.

Le notizie che provengono dalle fonti accennano anche ad alcune tenerezze avvenute in pubblico: Ludovica e Stephan, non curandosi di eventuali occhi indiscreti, si sarebbero scambiati dei baci. Tra l’altro, non è la prima volta che i giornali parlano della “simpatia” fra i due: già nello scorso marzo si era diffusa la notizia di una possibile liaison.

La stessa influencer ha contribuito ad alimentare i rumors, attraverso un’ambigua risposta data attraverso le Instagram stories. Alla domanda di un utente, che le chiedeva chi fosse il suo calciatore preferito, la Pagani ha risposto senza peli sulla lingua. Ed il nome da lei fatto è stato proprio quello di El Shaarawy.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Di recente, un ulteriore indizio sembra essere la conferma delle indiscrezioni. Ludovica, nei giorni scorsi, ha postato una foto con indosso il cappello di Babbo Natale ed una sensualissima canotta rossa. Gli utenti non hanno potuto non notare il “like” dell’ex calciatore della Roma. Che sia la conferma della loro relazione?