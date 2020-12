Melissa Satta , il fondoschiena è disegnato con il compasso, spettacolo – FOTO

Melissa Satta. L’ex velina di Striscia la Notizia pubblica le sue stupende immagini natalizie in dolce compagnia

Un inizio di festività natalizie abbastanza turbolento quello che ha attraversato la modella Melissa Satta. Lei e il marito, il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng, hanno alzato il polverone del gossip annunciando tramite i rispettivi canali social la fine del loro rapporto. “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità” – si legge in una dichiarazione su un post presente sulla piatta forma Instagram.

Entrambi però non si dicono addio, rimangono fedeli alla promessa di restare uniti nel reciproco rispetto per essere i genitori migliori del piccolo Maddox, figlio avuto nel 2014. A quanto pare, dunque, i rapporti tra i due sono pacifici, rappresentando un grande esempio per molti. L’amore può finire ma stima, amicizia e supporto possono continuare a vivere.

Prova ne è il meraviglioso messaggio lasciato da Boateng all’indirizzo della Satta sui canali social: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai”.

Melissa Satta: una magica iniziativa

Inoltre, le immagini pubblicate dai due in occasione delle festività sui rispettivi profili, suggeriscono che abbiano passato insieme il giorno di Natale. Sia Melissa Satta che l’attaccante in forza al Monza si sono mostrati nelle vesti di genitori. Non una foto insieme come coppia ma solo con il piccolo Maddox: stesso albero, stesse decorazioni, stessa casa.

La bellissima Melissa, inoltre, ha pubblicato un’immagine rendendosi madrina di un’iniziativa targata Tommy Hilfiger in collaborazione con Animal Crossing Island. Per ogni albero piantato virtualmente sull’isola fittizia, il noto marchio statunitense ne pianterà uno nella realtà.

Per l’occasione l’ex velina si è mostrata in una tenuta casalinga ma che mette in mostra le sue forme voluttuose e scolpite: un incanto come sempre. Conta oltre 4 milioni di follower su Instagram; in poche ore oltre 65mila like per il suo ultimo post.