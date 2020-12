Milly Carlucci svela alcuni particolari del programma “Il cantante mascherato”

Milly Carlucci attraverso i social ha svelato al pubblico chi saranno le maschere dietro le quali si nasconderanno i partecipanti de “Il cantante mascherato”

Cresce l’attesa per la nuova edizione de “Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci. Attraverso la pagina Instagram dedicata alla trasmissione la conduttrice ha svelato alcune delle maschere dietro le quali saranno nascosti i cantanti che parteciperanno. Aspettando il 29 gennaio, data in cui il programma tornerà in onda, Milly Carlucci attraverso dei simpatici video ha svelato che i cantanti vestiranno i panni di diversi tipi di animali. Per la precisione a nascondere i partecipanti saranno le vesti di un lupo, di una tigre azzurra, una giraffa e una pecorella. Ai fan del programma non resta che aspettare il 31 dicembre per ricevere un’ulteriore grande rivelazione già promessa dalla Carlucci. Nei video pubblicati su Instagram l’affascinante conduttrice ha invitato il pubblico ad iniziare ad indovinare quali saranno i personaggi che saranno nascosti e che dovranno essere individuati solo grazie alle loro voci.

Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci

Il cantante mascherato è un talent show nel quale dei concorrenti mascherati si sfidano in maniera del tutto anonima. I partecipanti sono dei vip che fanno parte del mondo della musica e la cui identità viene rivelata soltanto se eliminati alla fine di ogni puntata dello show. I partecipanti sono valutati in base alle proprie capacità artistiche dal pubblico e da una giuria in studio che dovrà anche cercare di indovinare l’identità del cantante. Alla fine il vincitore de “Il cantante mascherato” riuscirà a portare a casa l’ambitissimo premio che consiste nel trofeo la Maschera d’oro.

La scorsa edizione è stata vinta da Teo Mammuccari che vestiva i panni del coniglio. A decretarne la vittoria è stata la giuria composta da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli.