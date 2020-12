Miriam Leone si mostra bellissima sui social senza trucco. Tanti i like e i commenti di apprezzamento da parte dei fan.

E’ di un’ora fa lo scatto pubblicato da Miriam Leone su Instagram. Nella foto si mostra senza un filo di trucco mettendo in luce tutta la sua bellezza. “Ritorno all’essenziale”, la didascalia della Leone in cui aggiunge anche un augurio di buone vacanze ai sui 1,3 milioni di follower.

Miriam ricorda poi di aver perso tutti i numeri di telefono come raccontato in un’intervista a Vanity Fair Italia. Pertanto invita i suoi conoscenti a scriverle un messaggio con tanto di firma per recuperare i contatti.

Al post la Leone aggiunge poi gli hashtag #homespa #stareacasaefarsidelbene. In questo periodo di feste in casa, probabilmente Miriam si è ritagliata un momento di bellezza tutto per sé.

Tripudio di like e commenti da parte dei suoi follower. Molti scrivono alla Leone che con o senza trucco è comunque bellissima. Nella vita di tutti i giorni la Leone non è solita truccarsi in maniera eccessiva. Questa volta ha deciso di mostrarsi totalmente al naturale lasciando i fan a bocca aperta.

Miriam è attivissima sui social. Posta scatti quotidiani della sua vita personale e professionale. E i suoi follower la seguono con entusiasmo riempiendola di like e parole di apprezzamento.

Miriam Leone: la miss tra le più amate dagli italiani

Classe 1985, capelli rossi, in questi anni la bellezza di Miriam ha conquistato gli italiani. Nata a Catania, la Leone ha vinto la 69esima edizione di Miss Italia.

Modella dal fascino ipnotico, la siciliana ha alle spalle una carriera nel mondo televisivo e cinematografico. Di recente ha interpretato il ruolo di Eva Kant nella pellicola di Diabolik, diretta dai Manetti Bros, al fianco di Luca Marinelli.

L’uscita del film era in programma per il prossimo 31 dicembre ma è slittata a causa della situazione di emergenza.