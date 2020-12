Nicoletta Romanoff, un incanto mentre scarta i regali. Sembra una zarina, bellissima – FOTO

L’attrice Nicoletta Romanoff ha condiviso uno scatto mentre è intenta a scartare un pacchetto regalo. Gonna rosse e bianca, sembra una zarina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoletta Romanoff (@nicolettaromanoff)

Metà sangue italiano e metà russo, l’attrice Nicoletta Romanoff è seguitissima sui social, attrice di successo e mamma orgogliosa. Il suo cognome ha deciso di prenderlo dalla madre per la sua carriera da attrice, un cognome importante: lei, infatti, è discendente diretta degli zar di Russia Nicola I e Paolo I e anche dell’imperatrice Caterina II di Russia.

Nicoletta Romanoff lo scorso 23 novembre ha festeggiato anche il primo anniversario di nozze con l’allenatore di rugby Federico Alverà. L’attrice per l’occasione ha postato sulla sua pagina Instagram alcune foto del matrimonio celebrato in gran segreto in Toscana per l’appunto nel novembre 2019.

Nicoletta le ha accompagnate da una romantica dedica: “Io e te siamo una squadra. E questo è l’inizio della storia del resto delle nostre vite. Buon anniversario amore mio”.

LEGGI ANCHE -> Loredana Lecciso, l’abbraccio con Al Bano scalda il cuore – FOTO

Nicoletta Romanoff, “Buon Natale da scartare con Amore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoletta Romanoff (@nicolettaromanoff)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma, anche a Natale punta sulla sensualità. Sauvage nell’ultima FOTO in costume

Si tratta delle prime nozze per lui, le seconde per Nicoletta che è stata sposata prima con Federico Scardamaglia e con cui ha avuto due figli, Francesco e Gabriele. Nicoletta e Federico però fanno coppia da circa tre anni e hanno una splendida bambina, Anna, nata nel giugno 2018. L’attrice ha anche una quarta figlia avuta dalla relazione con l’attore Giorgio Pasotti, Maria nata nel 2010.

Nella sua pagina Instagram Nicoletta Romanoff pochi follower in confronto a sue colleghe attrici, il motivo è che cerca sempre di mantenere un certo riserbo verso la sua vita privata e famigliare. Si è concessa però uno scatto che la ritrae mentre comodamente seduta su di una sedia della sala da pranzo scarta un pacco dono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoletta Romanoff (@nicolettaromanoff)

Gonna ampia a rombi rossi e bianchi, dolcevita panna e un sorriso contagioso. Sembra una zarina i trono, composta e attenta, brilla di una luce propria, tanto che alcuni fan le scrivono: “Auguriii 🤗 hai un eleganza innata .complimenti 🤗🤗🤗🤗 e buone feste”