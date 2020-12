Paola Perego, lutto terribile: la persona a lei più cara muore di Covid

Lutto terribile per Paola Perego, che perde l’amato papà: l’uomo, risultato positivo al Covid, avrebbe spento 91 candeline a marzo

Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro. 🙏 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) December 27, 2020

Sono giorni estremamente difficili per Paola Perego. L’agenzia della conduttrice, Arcobaleno Tre, ha di recente annunciato un lutto estremamente doloroso per lei: il padre Pietro, che lo scorso marzo aveva compiuto 90 anni, è deceduto a causa del Covid. La notizia della positività dei genitori di Paola era stata diffusa pochi giorni fa. Per la presentatrice, le festività natalizie hanno portato con sé solo preoccupazione e dolore.

Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo: Arcobaleno Tre, attraverso un post su Twitter, ha mostrato la propria vicinanza alla Perego.

Paola Perego: il padre Pietro muore per Covid

“Arcobalenotre è vicina a Paola Perego per la scomparsa del suo adorato papà Pietro“: così recita il tweet postato poche ore fa dall’agenzia della conduttrice. Nei giorni scorsi, la stessa Paola si era espressa in merito alla salute dei suoi genitori, entrambi positivi al Covid. Le festività hanno rappresentato un momento di grande angoscia per lei.

Sfortunatamente, il padre Pietro non ce l’ha fatta: è deceduto all’età di 90 anni, lasciando la figlia sconvolta. Lo scorso marzo, in occasione del suo compleanno, la Perego decise di non andarlo a visitare, proprio per tutelarlo dal rischio del Covid.

Per la conduttrice si tratta di una vera e propria tragedia. La Perego, estremamente legata al papà scomparso, teme ora per la salute della mamma. Il suo profilo Instagram è la dimostrazione del grande affetto che prova per i genitori: Paola dedica spesso loro dei post estremamente commoventi.

Un periodo alquanto difficile per l’amata conduttrice, la quale non ha potuto trascorrere le feste con la serenità che queste dovrebbero portare. La scomparsa del papà Pietro ha segnato tragicamente la fine del 2020.