Saranno Vasco Rossi, Sting e il giornalista Vincenzo Mollica i tre protagonisti del Premio Tenco 2020. Domani, lunedì 28 dicembre, in seconda serata su Rai3, i 3 artisti riceveranno il prestigioso riconoscimento.

Sono Vasco Rossi, Sting e Vincenzo Mollica, i 3 vincitori del Premio Tenco 2020. Il riconoscimento viene assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. Due sono le tipologie per vincere il premio: i cantautori e gli operatori culturali. Vasco Rossi e Sting sono considerate due grandi artisti che hanno fatto la storia della musica, mentre il giornalista Vincenzo Mollica riceverà il Premio operatore culturale. La serata dove verranno consegnati i premi andrà in onda lunedì 28 dicembre in seconda serata su Rai 3.

PREMIO TENCO 2020, EDIZIONE PARTICOLARE A CAUSA DEL COROVIRUS

Sarà un’edizione particolare quella del Premio Tenco 2020 a causa del Covid-19. Sarà Morgan, insieme al suo pianoforte, ad aprire la serata con la tradizionale sigla della rassegna cioè il brano «Lontano Lontano» di Luigi Tenco, che ogni anno viene interpretato da un artista. Il tutto sarà guidato dai conduttori Pino Strabioli e Gino Castaldo.

Tra i protagonisti della serata ci saranno anche diversi artisti che si esibiranno. Tra questi Brunori Sas con Al di là dell’amore, Francesco Gabbani con la cover di Guccini Quattro Stracci, Sting feat. Zucchero con September, Paolo Jannacci con Canterò, Tosca con Ho amato tutto, Vittorio De Scalzi con Tra poco è giorno, Gigliola Cinquetti con Alessandro D’Alessandro e il brano Periferia, Ramy Essam con Balaha, Nuova Compagnia di Canto Popolare con La Primma vota. Chiuderà Morgan con Vedrai Vedrai, cover del brano di Luigi Tenco.