Ricordate la celebre Caterina de “Il Ciclone”? La frenesia le ha impedito il volo

Vi è mai capitato di sentire il nome del personaggio di nome Caterina, protagonista del famoso film “Il Ciclone”? Ecco cosa fa oggi

Sicuramente agli amanti dei migliori film romantici sarà capitato di ricordare una famosa pellicola cinematografica, che ancora oggi, a distanza di 24 anni fa parlare di sè. Si tratta di un film di Leonardo Pieraccioni e le sue avventure per “deboli di cuore” con un’attrice che per un caso fortuito incontra sulla sua strada.

Allora i due erano giovanissimi, nonchè i predestinati di un futuro “ad hoc” sotto i riflettori del piccolo e grande schermo. Il film de “Il Ciclone” passava alla storia non solo per l’emozionante trama, ma anche per gli attori protagonisti di quell’epoca. Raccolse a fine anno il premio del “David di Donatello”, come miglior pellicola del momento.

Le vicende della famiglia “Quarini”, composta dal papà (Pieraccioni)e i suoi tre figli, tutto ad un tratto subì una metamorfosi di felicità e passione, all’arrivo di Caterina, la ballerina del flamenco

Chi è il personaggio femminile dell’attrice protagonista de “Il Ciclone”

La pellicola cinematografica de “Il Ciclone”, irta di commedia e romanticismi ha lanciato definitivamente le ambizioni del grande Leonardo Pieraccioni. La fierezza del cast di produzione di aver affidato le “chiavi” di un “campione scenografico” di tale portata all’attore fiorentino, oggi fanno di lui un personaggio a “tutto tondo”.

L’appeal di Leonardo ha determinato un clamore mediatico di grande portata, mentre quello della sua compagna ha stentato a decollare. La giovane Caterina è il personaggio interpretato dall’attrice spagnola Lorena Forteza.

Da quel settembre 1997 ad oggi, i fan si sono domandati che fine avesse fatto la bellissima attrice che ha catturato in quell’occasione, il cuore del più celebre Pieraccioni. Dopo il successo de “Il Ciclone”, Lorena è stata presa in forte considerazione per un mensile per adulti. Poi nel 2015 è entrata a far parte del programma “Bisturi: nessuno è perfetto”.

Da quel momento in poi, il “buio” più totale, diversamente da come si attendevano i fan. E’ l’attrice in prima persona a spiegare il motivo del mancato decollo: “La frenesia del successo di ventiquattro anni fa non sono riuscita a reggerla. Ero ancora una ragazzina al tempo e non ero per nulla pronta”