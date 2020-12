Selvaggia Roma, anche a Natale punta sulla sensualità. Sauvage nell’ultima FOTO in costume

Fisico statuario e scultoreo, Selvaggia Roma conquista con l’ultimo scatto condiviso sulla pagina Instagram in costume bianco intero

Neppure durante le festività natalizie Selvaggia Roma riesce a contenersi, infatti nell’ultimo scatto pubblicato nella sua pagina Instagram la troviamo in bikini bianco intero visibilmente sgambato e succinto a livello del seno. Selvaggia Roma ammalia e seduce con naturalezza, fisico statuario e una bellezza disarmante.

È aggrappata ad alcune canne di legno davanti ad una doccia, sguardo fiero davanti a sé, in punta di piedi per risultare ancora più slanciata e alta. Muscoli potenti per lei che ama allenarsi sempre con costanza anche in questi momenti di lockdown forzato.

Selvaggia Roma, l’incontro con il padre a Live – Non è la D’Urso

La ragazza classe 1990 è diventata popolare dopo la sua partecipazione a “Temptation Island” insieme all’ex compagno Francesco Chiofalo, con cui è uscita mano nella mano per poi separarsi solo qualche mese dopo interrompendo il rapporto dopo 5 anni di convivenza.

Selvaggia è uscita dalla Casa del Grande Fratello solo pochi giorni dopo il suo ingresso e fa già parlare di sé. La sua partecipazione a Live – Non è la D’Urso settimana scorsa per incontrare il padre dopo l’attacco rivoltogli nella Casa e l’accusa di essere assente da 15 anni, ha sconvolto la sua famiglia.

L’uomo è arrivato direttamente dalla Tunisia dopo aver sentito tutto ciò che la figlia ha dichiarato nel programma. Il suo orgoglio di padre è stato ferito per le cattiverie che Selvaggia, a suo dire, ha detto nei suoi confronti. I due ora però hanno abbassato l’ascia di guerra, sembra che stiano cercando di riallacciare i rapporti.