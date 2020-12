Sondaggi politici elettorali fine 2020: Lega rimane in testa

Ultimi sondaggi politici elettorali in questi giorni di fine anno. 25,4% per Salvini, 20,3% per il PD. La Lega rimane il primo partito.

Giorni di sondaggi politici elettorali. Il 2020 si chiude con i dati aggiornati sulle intenzione di voto dei cittadini. Effettuati da società demoscopiche, i sondaggi si basano su rilevazioni effettuate su un campione rappresentativo della popolazione. Questi soggetti vengono intervistati in merito alle intenzione di voto per i vari partiti.

In questi giorni di fine anno sono emersi i dati degli ultimi sondaggi. Una fotografia di quest’ annata politica. Nell’ultima media pubblicata da Termometro Politico in testa la Lega salita al 25,4% seguita dal PD al 20,3%.

2020: La Lega più consensi, Fratelli D’Italia cresciuto di più

In questo 2020, la Lega è il partito che ha avuto più consensi. Salvini resta in testa, anche se a dicembre ha perso tra il 6 e il 7 percento.

Anno in sordina per il PD che mantiene il 20% senza riportare particolare variazioni. Al secondo posto, si avvicina a Salvini per il calo della Lega di inizio dicembre. Il distacco tra Lega e PD si aggira intorno ai 5 punti.

Il partito della Meloni è il partito cresciuto di più. Il 2020 ha portato ottimi risultati per Fratelli D’Italia. Se a gennaio si trovava intorno al 10% ora è salito al 16,3% aggiudicandosi il terzo posto nell’ultimo sondaggio.

Nessuna particolare variazione invece per il M5S al 14,3% che tuttavia deve incassare il sorpasso da parte di Fratelli D’Italia.

Forza Italia rimane stabile nella media con il 6,2% seguito da Azione Calenda al 3,3% e Italia Viva al 3,2%. 3,1% per La Sinistra, 1,8% per Italexit Paragone, 1,4% per +Europa, 1,1% per i Verdi. Ultimi in classifica PC con l’1% e Cambiamo con 0,6%. 2,1% per tutte gli altri partiti minori.