Tre persone, tra cui due adolescenti, sono state uccise e tre ferite in una sparatoria consumatasi all’interno di una sala da bowling.

Nella serata di ieri, tre persone sono state uccise ed altrettante ferite in una sparatoria all’interno di una sala da bowling. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, un uomo avrebbe aperto il fuoco in maniera casuale sui presenti. Sul posto, a Rockford, cittadina dell’Illinois, negli Usa, sono arrivati gli agenti di polizia che sarebbero riusciti a bloccare il responsabile ed arrestarlo. Insieme alle forze dell’ordine sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far nulla per le vittime, tra cui due ragazzi, mentre i tre feriti sono stati trasportati in ospedale.

Usa, sparatoria in una sala da bowling nella serata di ieri: tre morti e tre feriti, tra cui due adolescenti

Tre morti, tra cui due adolescenti, e tre feriti. Questo il terribile bilancio di una sparatoria consumatasi nella serata di ieri, sabato 26 dicembre, a Rockford, nell’Illinois (Stati Uniti). Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai media locali e dalla redazione del tabloid britannico The Mirror, un uomo armato sarebbe entrato all’interno del bowling Don Carter Lanes ed avrebbe fatto sparato in maniera casuale sui presenti colpendone sei.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati diversi mezzi di soccorso. Per le vittime, di cui non sono state diffuse le generalità, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha trasportato i tre feriti, tra cui due ragazzi, in ospedale dove ora si troverebbero ricoverati.

Intervenuta anche la polizia di Rockford che avrebbe preso in custodia l’uomo responsabile della sparatoria, di cui non è nota l’identità. Non è ancora chiaro il movente dell’attacco e l’esatta dinamica, circostanze su cui stanno indagando le autorità statunitensi.

Subito dopo la sparatoria, il Dipartimento di Polizia di Rockford ha diramato una nota invitando i cittadini ad evitare la zona teatro della strage.