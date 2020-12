Test visivo delle personalità. Guarda l’immagine e scopri di più su te stesso

Se vuoi scoprire di più su te stesso, fai questo test visivo della personalità. Sei una persona generosa o no? Rispondi istintivamente

Vi siete mai chiesti perchè nei test che riguardano le illusioni ottiche le risposte date da diversi individui non coincidano? E’ molto semplice. Accade perchè il nostro cervello è diviso in due parti, dette emisferi, racchiuse all’interno della scatola cranica, uniti in centro dal corpo calloso che ne favorisce lo scambio dei dati.

E’ un organo ancora fitto di mistero e sul quale c’è molto da scoprire. Sappiamo però che queste due aree, se apparentemente sembrano simili alla vista, in realtà, sotto il profilo microscopico e funzionale hanno caratteristiche pecuiliari ben diverse. E’ ormai fatto noto che esista una lateralizzazione cerebrale, ossia i centri di controllo delle facoltà cognitive risiedono in uno soltanto dei due emisferi cerebrali.

L’emisfero sinistro è più analitico, provvede a sviluppare il ragionamento logico; l’emisfero destro è la parte creativa dove risiede l’immaginazione.

E’ il motivo per cui, vedendo un’immagine come quella che stiamo per proporvi, è possibile che riceviate un feed back diverso dal vostro se la farete vedere a un amico o un parente che vi sta vicino.

Test visivo della personalità: siete delle persone generose?

Osservate bene l’immagine in alto e rispondete d’impulso, senza pensarci. Che cosa vedete? Ci sono due soluzioni

Soluzione numero 1

Se vedete il volto di un uomo, con l’espressione un po’ arcigna, un naso pronunciato eun bel ciuffo nero alla Elivis, allora siete delle persone forti e spavalde. Difficilmente vi mostrate scoraggiati quando le cose prendono una brutta piega. Siete risoluti, non siete inclini a mostrare la negatività che provate in maniera plateale ma vi prodigate a consolare gli altri quando ce n’è bisogno. Avete caratteristiche da leader e non vi piace seguire la massa.

Soluzione numero 2

Se vedete l’immagine di una ragazza di schiena, dai lunghi capelli neri, vedete la forma del suo gomito e delle sue gambe, allora avete una personalità molto empatica e ricettiva. Non vi bastano grandi spiegazioni per cogliere i segnali degli altri, afferrate al volo il loro stato d’animo. Siete collaborativi, vi piace stare in gruppo. Al tempo stesso vi contraddistingue una certa pignoleria e voglia di pianificare tutto. Amate circondarvi di positività e segnate limiti ben precisi per coloro che ritenete tossici.