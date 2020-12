Tragedia nella notte di Natale: famiglia di 5 persone brutalmente assassinata

Un’orribile tragedia si è verificata nella notte di Natale: la polizia dell’Arkansas sta indagando sull’omicidio di 5 persone, membri della stessa famiglia

Ancora nessun dettaglio in merito agli omicidi avvenuti nella Contea di Pope County, appartenente allo Stato dell’Arkansas. I poliziotti, attorno alle 17.00 di ieri, sabato 26 dicembre, si sono recati presso l’abitazione ubicata al 5100 di Pine Ridge Road: una telefonata li aveva avvertiti di un possibile omicidio. La scena che si sono trovati di fronte era davvero da brividi. “Abbiamo notato che c’erano potenzialmente cinque vittime – è quanto riferito dagli inquirenti – Crediamo che siano tutti membri della stessa famiglia”.

Strage nella notte di Natale: massacrata una famiglia di 5 persone

Non sono ancora pervenute notizie in merito all’età e ai nomi delle 5 vittime. Nel corso della conferenza stampa, la polizia non ha rivelato nulla: nessun sospettato, né ipotesi sulle motivazioni che si celano dietro agli agghiaccianti avvenimenti. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, nei pressi della città di Atkins, nell’Arkansans.

Il portavoce dell’ufficio dello sceriffo ha dichiarato quanto segue: “Poco dopo le 17:00, i poliziotti sono stati inviati in una residenza al 5100 di Pine Ridge Road per un possibile omicidio“. Dopo il sopralluogo iniziale, il bilancio delle vittime era di 5 persone: tutti membri della stessa famiglia, stando alle indagini della polizia.

Le fonti non lasciano tuttavia trapelare nuove notizie. A quanto sembra, l’efferato omicidio non ha ancora un presunto artefice. Da chiarire le dinamiche della tragedia, così come il collegamento che si ritiene esserci fra le vittime.

Addirittura, sembra che anche la polizia di Stato sia coinvolta nelle indagini. Il caso, di competenza dell’ufficio dello sceriffo, ha richiesto quindi l’impiego di ulteriori forze, per raggiungere una più chiara visione del tutto.