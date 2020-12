Valentina Vignali ancora in intimo è da brividi: trasparenze da blocco profilo Instagram – FOTO

L’incontenibilità fisica di Valentina Vignali proprio non ha limiti. Lo testimonia la diretta interessata sulla propria pagina Instagram

La modella e cestista dell’Azzurra Basket, Valentina Vignali non è riuscita a contenersi durante l’ultima foto pubblicata su Instagram. Lontano dal mondo dello sport è ormai una sentenza incontenibile di bellezza, che trasuda ardore da tutti i pori.

Lo sapeva bene anche l’ex fidanzato Stefano Laudoni, fotografo ufficiale dei primissimi piani della Vignali, in preda alla sensualità più rilevante. Oggi l’ago della bilancia tra due “fuochi” è diventato il nuovo compagno di Giorgia Crivello, la sexy conduttrice che non ha badato ai precedenti di cuore del nuovo amato.

Naturalmente le due dive di Instagram, con un ottimo seguito di likes non se le sono mandate a dire, conoscendo l’apoteosi caratteriale della cestista. Ai 21 likes accaparrati al momento della presentazione di Laudoni al suo pubblico, la Vignali risponde con rime ironico-sensuali: “Io invece glielo faccio arrivare a 21 centimetri, a differenza tua”. Un’affermazione via social che ha gridato allo “scandalo” più totale, ma che ha confermato la “verve” di maliziosità, mischiata all’aspetto attitudinale irriverente di Valentina

Valentina Vignali, l’esaltazione del fascino “illegale”: riscatto immediato

All’indomani dello “scandalo” che ha offuscato per un attimo l’icona simbolo di una bellezza colossale, come Valentina Vignali, la cestista ha già organizzato il pronto riscatto alla sua solita maniera. I follower lo hanno appurato dal’alto di una visibilità in continua ascesa, data dagli oltre 2,3 milioni di ammiratori, estasiati dai “dipinti” trasgressivi di Valentina.

Prosegue nel migliore dei modi lo status di isolamento, ma i fan già si immaginano, una nuova versione “bomba” della Vignali, quando l’incubo sarà finito. Nonostante il periodo natalizio in vigore, l’ultimo ritratto della sexy cestista immortala un primo piano di fascino “illegale”.

La campionessa ha dimostrato per l’ennesima volta di avere la “stoffa” di un talento da brividi e non solo sul campo. L’intimo indossato è ormai una sentenza giornaliera, che mette in evidenza i migliori segreti e le trasparenze, così provocanti da provocare un “blocco” totale su Instagram: chapeau!