La velina Shaila lo racconta solo adesso: “Mi è mancato…”

Dichiarazioni inedite: Shaila Gatta ha parlato del suo passato, raccontando la sua vita prima di lavorare per il programma di Antonio Ricci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

La meravigliosa velina di Striscia la Notizia, è stata anche una talentuosissima concorrente della 14esima edizione di Amici.

Nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo TV , la velina, nata ad Aversa, racconta quegli anni così: “A 16 anni ho lasciato la mia città per trasferirmi a Roma e sono entrata in tv dalla porta principale. Maria De Filippi è stata come una seconda mamma“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Shaila Gatta, in intimo sportivo: è uno spettacolo davvero mozzafiato FOTO

“La gelosia non fa parte di noi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Shaila Gatta, seducente stesa sul bancone di Striscia: che fisico mozzafiato – Foto

Shaila svela, durante l’intervista, anche i momenti più tristi dei giorni passati lontani dalla sua città: “Negli anni lontana da casa mi è mancato il calore della mia famiglia, un vuoto che non potrò mai colmare. Per fortuna, però, ho due genitori straordinari che mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza“.

Parlando della sua vita privata e sentimentale, possiamo definirla molto fortunata in amore, poiché felicemente fidanzata con Leonardo Blanchard.

La loro coppia non conosce restrizioni o possessioni: “La gelosia non fa parte di noi“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Oltre ad essere una ballerina eccezionale, Shaila Gatta è anche molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta, infatti, più di 730.000 followers.