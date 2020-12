Verissimo, Katia Follesa ha avuto il Covid, “Come in galera”

Katia Follesa si è raccontata a Verissimo, la sua esperienza con il Covid l’ha segnata e provata molto, per lei è stato come essere in galera

Tra gli ospiti presenti nello studio di Verissimo ieri anche la comica Katia Follesa, dimagrita e bellissima rispetto a solo qualche mese fa. All’anagrafe è Katiuscia Follesa, in arte Katia, nata a Giussano nel 1976. La Follesa è diventata un volto noto al pubblico Mediaset nel 2001 insieme alla collega Valeria Graci ha creato il duo comico di Zelig e Colorado.

Katia ha preso parte a molti film come “Benvenuto a Nord” e programmi tv del calibro di Junior Bake Off e Cake star – Pasticcerie in sfida su Real Time. Katia Follesa è sposata con Angelo Pisani, anche lui comico (faceva parte del duo Pali e Dispari) e insieme hanno una figlia di 9 anni, Agata.

Ieri Katia si è presentata nello studio di Verissimo decisamente trasformata, ha raccontato di aver contratto il Covid ad ottobre scorso come molti suoi colleghi. Proprio durante uno dei tanti tamponi di controllo Katia ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Per fortuna non ha manifestato sintomatologia particolare in quanto aveva una carica virale molto bassa.

Katia Follesa, “Sono tornata a star bene, anche con la testa”

Nulla di grave per lei ma ha dovuto stare in quarantena forzata, una tortura per lei abituata a fare mille cose e d essere sempre in movimento. Un periodo difficile, che Katia Follesa ha definito una vera e propria galera, dal quale sperava di uscire il prima possibile.

“Ho sfruttato quel momento per regalare un po’ di ironia sui social. Nessuno dei miei famigliari voleva incrociarmi, neanche in corridoio. Posso dire che è stata una galera”, ha detto.

Katia si è mostrata anche in ottima forma, infatti negli ultimi mesi è dimagrita di circa 20 kg, passando da 70 a 50 kg, per via di un problema cardiovascolare congenito.

Tuttavia questo suo dimagrimento è stato criticato sui social, pesanti gli attacchi di body shaming e le accuse degli hater che l’hanno addirittura accusata di non saper più far ridere ora che è magra. Poi la Follesa ha specificato che non le importa questo, e ha detto a Solvia: “Sono tornata a star bene, anche con la testa”.