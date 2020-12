Verissimo, Maria De Filippi racconta il suo Natale: “Il regalo più bello è la scelta di Gabriele”

Maria De Filippi si è raccontata alla Toffanin, il suo Natale intimo in famiglia con Costanzo e Gabriele, gli auguri video delle persone più care

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Tra gli ospiti del sabato di Santo Stefano a Verissimo anche la conduttrice Maria De Filippi, che si è raccontata in una lunga intervista a cuore aperto con Silvia Toffanin. La De Filippi ha inizialmente fatto piangere Silvia ricordando la sua scelta di esserci in trasmissione poche ore dopo la morte della madre. “Penso che sia una scelta forte, che non tutti capiscono. Ma è la scelta giusta”, ha detto Maria.

Lei invece si reputa una madre fortunata, questo Natale lo ha trascorso al fianco del figlio Gabriele che ha scelto di stare con la sua famiglia: “La scelta di fare il Natale da grande con i genitori è il regalo più bello perché diventa una scelta”.

E anche Costanzo è un nonno molto presente con i nipoti, “Da quando sono nati i nipoti va pazzo per gli acquisti natalizi”. Il marito però ha un brutto vizio: Maurizio piace il Natale ed è un accumulatore di panettoni. A casa nostra durano fino a marzo, quando attendiamo la colomba di Pasqua”.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Gli auguri di amici e colleghi per Maria de Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Antonella Fiordelisi, curve pericolose, seno e fondoschiena pazzeschi – FOTO

Dopo il momento tristezza per entrambe è arrivato però il momento per la Toffanin di far vedere un bellissimo video di auguri che alcune persone care a Maria hanno voluto realizzare per dirle grazie.

La moglie di Costanzo infatti ha ricevuto anche una sorpresa speciale, con video di persone a lei molto care e di cui lei stesso spesso è come una seconda mamma oltre che amica e collega. La clip video inizia con Mara Venier che ringrazia Maria con parole d’affetto.

“Sono grata a Maria di avermi teso la mano in un momento difficile e orrendo della mia vita” ha detto Mara Venier alla De Filippi. La Venier ha ricordato alcuni momenti con Maria a Tu si que vales quando lei era responsabile della giuria popolare ma anche delle parole d’affetto che le ha detto quando la sua mamma stava molto male. “Sono momenti di grande dolore” ha ricordato Maria De Filippi. Maria De Filippi ha ricevuto altri auguri, tra questi quelli di Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Gerry Scotti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Lorella Cuccarini per l’opportunità di essere tra i docenti della nuova edizione di Amici ha detto: “Grazie, perché la tua non è stata solo una proposta professionale ma un vero e proprio abbraccio. Io ho avuto la fortuna di conoscere non solo l’infaticabile professionista ma una donna dal grande spessore umano”.