“Vorrei il beauty rosa del GF Vip”: confessione di Rita Dalla Chiesa

Nella lista a Babbo Natale di Rita Dalla Chiesa c’è il beauty rosa del Grande Fratello Vip. La rivelazione della conduttrice spiazza tutti.

Arrivano le feste ed è tempo di doni. In cima alla lista dei regali desiderati da Rita Dalla Chiesa c’è il beauty rosa del Grande Fratello Vip. A confessarlo la conduttrice stessa durante un’intervista rilasciata a Chi.

La Dalla Chiesa avrebbe chiesto alla figlia di far trovare sotto l’albero il cofanetto firmato dal GF vip. Quest’anno nella casa più in vista d’Italia protagonista è il brand di make-up Naj Oleari Beauty. Sponsor del reality show, il marchio ha messo a disposizione delle concorrenti beauty con all’interno trucchi e prodotti per la skincare. Prodotti made in italy presentati in graziose pochette e cofanetti dal colore rosa, acquistabili anche dal pubblico. Forse è proprio il package e la qualità dei prodotti ad aver conquistato Rita.

Festeggiamenti ristretti per Dalla Chiesa: niente consuocera per quest’anno

Per questo Natale Rita Dalla Chiesa ha optato per cene e pranzi con un numero ristretto di parenti. Sempre nell’intervista a Chi, la giornalista e conduttrice ha raccontato la volontà di rispettare quanto più possibile le norme di sicurezza anti-covid. Niente festeggiamenti con la consuocera e la numerosa famiglia per quest’anno. La Dalla Chiesa racconta poi la sua attenzione per le tradizioni e l’irrinunciabile usanza familiare per la notte della Vigilia: “Mettiamo Gesù Bambino nella mangiatoia”, ha commentato.

73 anni, Rita è una persona molto sensibile. Nota per la sua vocazione animalista, ha alle spalle una lunga carriera di successi televisivi. E non solo. Dalla Chiesa ha pubblicato in queste settimane il romanzo “Il mio valzer con papà”. Una nuova uscita che Rita ha realizzato in occasione del centenario della nascita del padre Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Un ritratto toccante della figura paterna, generale e prefetto italiano impegnato nella lotta contro le Brigate rosse.