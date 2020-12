Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 28 Dicembre

Accadde oggi. Il 28 Dicembre è il 362° giorno del calendario, quest’anno 363° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 28 Dicembre si celebrano i santi Martiri Innocenti, per ricordare un episodio raccontato nel Vangelo secondo Matteo in cui re Erode ordinò l’eccidio di bambini appena nati con lo scopo di uccidere Gesù, della cui nascita a Betlemme era stato informato dai Magi. Un angelo apparì in sogno a san Giuseppe, avvertendolo e intimandogli di scappare. Gli studiosi moderni negano, fortunatamente, la storicità dell’episodio. Inoltre oggi, in Spagna emolti paesi dell’America Latina si festeggia El día de la inocentada (giorno degli scherzi), simile al nostro pesce d’aprile.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1065 – Viene consacrata l’Abbazia di Westminster

1836 – La Spagna riconosce il Messico indipendente

1869 – Inventata la gomma da masticare

1870 – Inondazione per uno straordinario straripamento del Tevere a Roma

1895 – Nascita ufficiale del cinema: prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento dei fratelli Lumiere a Parigi

1895 – Scoperta dei raggi X

1897 – L’opera Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand, debutta a Parigi

1908 – Terremoto del 10º grado ( e un successivo maremoto) rade al suolo le città di Reggio Calabria e Messina. Oltre 100.000 morti: uno degli eventi sismici più catastrofici della storia italiana

1922 – Nasce il fumettista Stan Lee

1923 – Muore l’ingegnere Gustave Eiffel

1934 – Nasce l’attrice Maggie Smith

1937 – Muore il compositore Maurice Ravel

1943 – I sette fratelli Cervi, antifascisti, vengono fucilati a Reggio Emilia

1947 – Muore Re Vittorio Emanuele III

1954 – Nasce l’attore Denzel Washington

1962 – Nasce il pianista Michel Petrucciani

1964 – Giuseppe Saragat diventa il quinto presidente della Repubblica Italiana

1969 – Nasce il programmatore, fondatore di Linux, Linus Torvalds

1972 – Nasce l’attrice Jane Alexander

2016 – Muore l’attrice Debbie Reynolds