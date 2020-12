Alena Seredova: esemplari e teneri festeggiamenti in famiglia – FOTO

Lo scatto molto speciale mostra i teneri festeggiamenti in casa della showgirl Alena Seredova. Di chi è il compleanno?

La showgirl quarantaduenne, oltre ad essere celebre per il suo carisma, è un’ottima figura materna. In questa giornata di dicemebre l’ex moglie del portiere juventino, Alena Seredova, si dedica interemanete alla sua famiglia e ad i festeggiamenti in onore di uno dei suoi tre bambini. Si tratta del compleanno di Louis Thomas Buffon, il figlio oggi tredicenne nato dal precedente matrimonio con Gigi Buffon.

Alena Seredova: i festeggiamenti per Louis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Nello scatto pubblicato sul profilo Instagram delle Seredova appare il primo figlio della soubrette, nell’atto di esprimere come ogni anno il suo desiderio. Davanti ai loro occhi, ed al contempo a quelli della telecamera, vi è un dolce che a primo impatto dà l’idea di essere davvero gustoso. Un’istantanea dunque all’insegna della semplicità nonostante questo sia per loro un giorno speciale.

La ciliegina sulla torta, però, è data dai sorrisi dei tre bambini che, riuniti per la foto ricordo, sembrano essere legati da un profondo spirito di fratellanza. La somiglianza tra i primi due è lampante, mentre la più piccolina, probabilmente un po’ spaesata dal trambusto, è nata dalla nuova relazione di Alena con il manager di successo Alessandro Nasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Alessandro, cugino di Lapo Elkan, è legato alla modella da diversi anni e la loro bellissima Vivienne è nata soltanto lo scorso 29 maggio. I due sarebbero stati travolti da un colpo di fulmine, scattato dopo aver intuito l’interesse di entrambi per il mondo del calcio. Alena adesso appare felice come, secondo l’opinione di alcun fan, sembrerebbe non essere mai stata.