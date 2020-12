Amadeus e Giovanna la FOTO insieme e il messaggio di auguri

Amadeus e Giovanna ritornano insieme su Instagram con una foto semplice ma che piace molto. Auguri per tutti i follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus e la sua Giovanna insieme su Instagram. I due, come è noto, hanno un profilo comune che giorno dopo giorno diventa sempre più seguito. C’è da dire però che non sempre i due si mostrano in scatti insieme.

Compare maggiormente Giovanna negli scatti postati rispetto al direttore artistico di Sanremo senza poi contare altre foto dedicate a momenti di quotidianità come ad esempio le molte foto di Kira, il cane che la coppia ha preso da poco, che ultimamente popolano il profilo.

Non si devono poi dimenticare gli omaggi importanti fatti ad amici e personaggi dello spettacolo che se ne sono andati in questo 2020. Solo l’ultimo a Paolo Rossi e la sua partecipazione ad una puntata de I Soliti Ignoti.

E poi la foto dolce, emozionante e molto intima che i due hanno voluto condividere nel giorno di Natale. Amadeus e Giovanna, fianco a fianco mentre lui chiude gli occhi e la bacia sul viso. “Come ogni Natale🎄… sei Tu il regalo mio più grande 💝 #amaegio”.

È raro vederli così e tanti sono stati i commenti arrivati per loro. Tra questi anche quello di Tiziano Ferro che ha ringraziato: “Ahhhh e grazie per la citazione 😍❤️💜”.

LEGGI ANCHE –> Paola Saulino non si contiene: nuda a letto rischia la censura, guardate – FOTO

Amadeus e Giovanna, gli auguri in versione simpatica