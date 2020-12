Anna Tatangelo la FOTO “emozionata” e quella in dolce attesa

Anna Tatangelo: due scatti inediti che ci mostrano le versioni diverse della cantante. Quello che non manca è l’emozione del pubblico

Anna Tatangelo ed i suoi mille volti. La cantante di Sora che sta vivendo un bellissimo periodo professionale ci delizia ogni tanto con alcuni suoi scatti che piacciono moltissimo. Versione sexy leonessa bionda, con uno sguardo che rapisce. È così che ci ha abituati in questi ultimi mesi in cui l’ex di Gigi d’Alessio si sente rinata, raggiante e più sensuale che mai.

Non c’è stata una foto o una Instagram Story che non abbia fatto andare in tilt il popolo del web e anche quelle che sono arrivate nella giornata di ieri hano lasciato tutti a bocca aperta.

Anche la Tatangelo ha ceduto al gioco che sta dilagando in questi giorni su Instagram: mostrare vecchie foto in base a quello che i fan chiedono. I fan domandano ed i vip rispondono.

Lo hanno fatto anche Chiara Ferragni ed Elettra Lamborghini, solo per fare dei grandi nomi dei social. E anche la bella cantante non si è tirata indietro e ci ha concesso delle chicche che la riguardano. Scatti sexy in abiti da sera e scollature provocanti, con i capelli corti e delle sue performance ma anche momenti più intimi che hanno emozionato i follower.

Anna Tatangelo, gli scatti inediti e da favola

Anna Tatangelo e tante foto che gli utenti di Instagram hanno ben apprezzato. Ce ne sono due però che più di tutti hanno emozionato. La prima quella della sua gravidanza. Diversi anni fa ormai, e per la precisione 10. Anna era giovanissima quando in grembo ha ospitato colui che oggi definisce l’amore della sua vita, suo figlio Andrea, avuto da Gigi d’Alessio.

Nella foto che la cantante ha scelto la pancia è già molto in vista. Lei indossa un abito marrone, anche molto scollato, capelli raccolti e labbra rosso fuoco. Bellissima come solo una donna in dolce attesa può essere.

L’altra foto, anch’essa intima, la mostra in una versione ancora diversa. Lei in studio di registrazione mentre si commuove e si asciuga le lacrime.

Maga felpa, capelli raccolti e nessun altro dettaglio per un look comodo. Ma è il momento e il mood che piace molto, una Anna vera ed “emozionata”.