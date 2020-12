Durante il programma “Da noi…a ruota libera” la cantante racconta del rapporto che ha con il suo corpo e con il suo viso.

Nel corso dello svolgimento della puntata, nel salotto televisivo Arisa rivela al suo pubblico: “La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”.

E ancora: “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona”.

“Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia”

Durante il programma condotto da Francesca Fialdini, Arisa dà uno spunto di riflessione ai suoi fans, per riuscire ad accettare sé stessi, partendo proprio dalla sua esperienza: “Il mio pensiero è fare sempre qualcosa per volersi bene ogni giorno, dedicarsi delle attenzioni anche se non sempre è possibile farlo. Io oggi non so dove sto andando, ma mi succedono sempre cose bellissime. Nella vita ho sofferto tanto e solo per colpa mia, sono stata condizionata tanto in passato, ma ho capito che bisogna avere fiducia nel futuro”.

I temi di cui parla Arisa in televisione sono gli stessi che propone ai suoi followers sul suo profilo Instagram: il body positive e la bellezza soggettiva di qualsiasi essere umano che, in quanto tale, non si può stereotipare.