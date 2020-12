Cade dalla bici per evitare un cane: muore ragazzo di soli 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è morto sabato all’ospedale di Avellino, dove era arrivato alcuni giorni prima in seguito ad un incidente in bici.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di soli 15 anni che si trovava ricoverato all’ospedale di Avellino dopo un incidente in bicicletta avvenuto il 22 dicembre scorso a Montella. L’adolescente, stando a quanto ricostruito, martedì scorso stava percorrendo in sella via Fratelli Pascale, quando improvvisamente, per evitare un cane, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il giovane presso il nosocomio del capoluogo di provincia campano, dove purtroppo è deceduto quattro giorni dopo.

Un ragazzo di soli 15 anni è morto nella giornata sabato 26 dicembre nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. Il 15enne era arrivato nel nosocomio campano martedì scorso 22 dicembre, dopo un incidente in bici avvenuto a Montella in via Fratelli Pascale. Stando a quanto riporta la redazione di Avellino Today, l’adolescente avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe caduto sull’asfalto per evitare un cane che aveva attraversato la strada.

Immediatamente sul luogo dell’incidente si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato d’urgenza il 15enne presso l’ospedale Moscati, dove i medici, considerata la gravità delle condizioni, hanno disposto il ricovero in Rianimazione. Nonostante i tentativi del personale sanitario, il ragazzo è deceduto quattro giorni più tardi per via delle gravi ferite riportate.

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi in ricordo del giovane ragazzo pubblicati sui social network. Tra questi quello del sindaco Rino Buonopane che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore“.

“Facendoci interpreti di un sentimento collettivo – conclude il primo cittadino- ci uniamo all’ immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera commozione. Riposa in pace, caro Michele“.